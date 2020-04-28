Биолог рассказал, когда летучие мыши могут заразить человека

https://static.news.ru/photo/c21e9a62-8957-11ea-85a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Специалист по рукокрылым, биолог МГУ Сергей Крускоп рассказал, когда стоит бояться заражений инфекциями от летучих мышей. Именно их учёные называют одним из вероятных источников нового типа коронавируса, который стал причиной пандемии.

Угроза от летучих мышей идёт в случае, когда они образуют большие скопления. К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Летучие мыши с средней полосе живут небольшими группами и рассредоточены по большим территориям, — сказал он в комментарии для РИА Новости.

По мнению Крускопа, заразиться от мышей можно только в случае очень активного взаимодействия с ними, например, их надо съесть. Таким образом, по его словам, от летучей мыши передался человеку вирус Эбола.

21 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что коронавирус не был создан в лаборатории, его «экологическим резервуаром» стали летучие мыши. По её словам, вирус перешёл к человеку через промежуточное звено.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек, писал NEWS.ru.