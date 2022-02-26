В Киевской области загорелась нефтебаза

На нефтебазе в городе Василькове Киевской области произошёл пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Власти Киева опубликовали предупреждение для жителей об опасности отравления продуктами горения.

Внимание — если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! — говорится в тексте сообщения.

В нём также отмечается, что дым и вредные вещества, содержащиеся в горящих нефтепродуктах, могут быть разнесены ветром.

Ранее мощный взрыв прогремел на территории Луганской народной республики. Горит нефтебаза в районе населённого пункта Ровеньки, всего около 200 тонн дизельного топлива. Отмечается, что инцидент мог быть спровоцирован после ракетного обстрела со стороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что в Донецке слышна канонада. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона вооружённых сил Украины была прорвана.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».