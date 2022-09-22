В Киеве заявили, что оборонные компании США испытывают оружие на Украине Замминистра обороны Украины Гаврилов: оборонные компании США тестируют оружие на Украине

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил, что оборонные компании США могут использовать Украину для испытания своего нового оружия. Ряд фирм, по его словам, уже этим занимается, сообщает Military Times.

Гаврилов заявил, что проверенное в конфликте на Украине оружие потом можно будет легко продать. Так, ряд компаний уже передали Киеву «еще не выпущенное» оборудование, включая технологии против беспилотников и для защиты от помех.

И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий, — убежден чиновник.

О том, что Украина превратилась в «испытательный полигон» в июле говорил еще министр обороны страны Алексей Резников. Он сам пригласил западных производителей протестировать военную технику против России.

Тестирование оружия на Украине подтвердил и помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил, который заявлял, что Альянс действительно использует ситуацию на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны. Он призвал оборонные компании присылать свои пилотные проекты или идеи, которые нужно проверить перед массовым производством.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество оружия, поставляемого странами Запада на Украину, пытаются скрывать, однако Россия знает о масштабах этих поставок. Украинские военные почти каждый день наносят удары из полученного вооружения.