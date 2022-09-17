В Киеве рассказали, куда отправят на ремонт военную технику Советник главы МВД Украины Геращенко: САУ Panzerhaubitze 2000 отправят на ремонт в Литву

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в своем Telegram-канале, что САУ Panzerhaubitze 2000 отправят на ремонт в Литву. Он добавил, что Киев намерен получить от Вильнюса американские бронетранспортеры М113, способные перевозить десантное отделение численностью до 11 человек.

Литва отремонтирует украинские САУ Panzerhaubitze 2000 и передаст бронетранспортеры M113, — говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что, по словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, общая военная поддержка Украине составила €214 млн.

В июле стало известно, что Литва предоставит Украине дополнительные €10 млн для незамедлительных работ по восстановлению страны. По словам премьер-министра балтийской республики Ингриды Шимоните, общая сумма средств, потраченных Вильнюсом на помощь Киеву, превышает €500 млн.

Ранее полковник запаса Михаил Ходаренок заявил, что БТР, которые Литва намерена поставить Украине, опасны в применении, потому что на линии соприкосновения они пробиваются из различных орудий. По словам специалиста, до спецоперации у Литвы было около 180 БТР М113 на вооружении, в ходе военного конфликта страна передала Украине одну пятую часть техники.