Полковник назвал литовские БТР для Украины опасными в применении Полковник Ходаренок: применение литовских БТР на поле боя опасно для Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Литовские БТР для Украины опасны в применении, потому что на линии соприкосновения они пробиваются из различных орудий, машины рекомендуется применять в тылу, сообщил полковник запаса Михаил Ходаренок в своем Telegram-канале, передал «ПолитЭксперт». По словам специалиста, до спецоперации у Литвы было около 180 БТР М113 на вооружении, в ходе военного конфликта страна передала Украине одну пятую часть техники.

Как сообщалось, Литва намерена передать Украине две партии бронетранспортеров. Ходаренок предположил, что речь, вероятно, идет о машинах М113 и М577, которые Вильнюс ранее уже отправлял Киеву.

Разработанные в 1960-х годах бронетранспортеры бесполезны против фрагментов крупных снарядов и имеют низкую проходимость на пересеченной местности. Не зря М113 в американской армии прозвали «алюминиевыми гробами», — подчеркнул полковник запаса.

Ходаренок также отметил, что Западу выгодно продавать Киеву абсолютно любое оружие, чтобы обеспечить свой военно-промышленный комплекс заказами.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют передать Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке страны, включая передовые ракетные системы, заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Накануне он призывал продолжать поставлять Украине оружие, чтобы та «продолжала наступление».