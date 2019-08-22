https://static.news.ru/photo/303710a8-c47b-11e9-9dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Украине болезненно отреагировли на позитивные итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, украинский блогер Мирослав Олешко пожелал Макрону увидеть в скором времени российские танки на центральной площади Парижа.

Желаю вам, Emmanuel Macron, проезда российских танков по центральной площади Парижа. И это отмечу произошло после встречи с президентом Зеленским, — написал Олешко на своей странице в Facebook.

При этом свое обращение он перевёл на французский язык, чтобы Макрон обязательно прочитал и понял его посыл.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длились более 3,5 часов.

Ранее News.ru писал о том, что украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона «похоронной процессией» антироссийских санкций. Кроме того, его оскорбили слова Макрона, назвавшего ситуацию в Донбассе «украинским кризисом», а не «войной».