В Киеве потребовали эвакуации с «Азовстали» раненых украинских военных

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в интервью AFP сообщила, что на «Азовстали» находится сыше 1000 военных, сотни из них ранены. Она заявила, что им необходима срочная эвакуация.

По словам Верещук, после гуманитарной эвакуации мирных жителей на территории металлургического комбината остаются украинские военные, которые нуждаются в помощи. Она подчеркнула, что есть раненые, состояние которых требует срочного медицинского вмешательства.

После эвакуации всех мирных жителей на прошлой неделе с помощью ООН в подземных галереях металлургического комплекса остаются более тысячи солдат, в том числе сотни раненых, – рассказала Верещук.

Ранее сообщалось, что ООН не исключает проведения новых операций по эвакуации людей из Мариуполя и с территории металлургического комбината «Азовсталь», заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, в случае эвакуации за вывод участников боевых действий нести ответственность будет Международный комитет Красного Креста. Хак отметил, что не может с уверенностью утверждать, что с завода «Азовсталь» эвакуированы все гражданские лица.