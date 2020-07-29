В Киеве пообещали оригинально ответить на учения «Кавказ-2020»

Украина готовится к сентябрьским командно-штабным учениям «Кавказ-2020», в которых у её границ помимо российской армии примут участие военнослужащие ещё пяти государств. В Киеве собираются в этом же месяце организовать свои манёвры «в довольно неожиданных» для Москвы местах.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Будут учения параллельно с «Кавказ-2020», причём они могут быть в довольно неожиданных местах... Где будут проходить учения — давайте дождёмся сентября, увидим, — сказал глава СНБО в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее NEWS.ru сообщал, что если ополченцы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перейдут в наступление, то украинские военные могут начать массово переходить на их сторону. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Парламентарий предположил, что количество перебежчиков может составить половину или даже две трети численного состава ВСУ.