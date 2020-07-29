В Киеве пообещали оригинально ответить на учения «Кавказ-2020»

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз объяснил вывод американских военнослужащих с территории Германии. Теперь хозяин Белого дома выразил недоумение, зачем Вашингтону защищать Берлин от Москвы, если Германия покупает у России энергоносители.

Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела? — говорится в сообщении Трампа в Twitter. Американский лидер также...