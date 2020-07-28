В Госдуме предсказали переход украинских военных на сторону ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/93573cfa-d16b-11ea-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press

Если ополченцы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перейдут в наступление, то украинские военные могут начать массово переходить на их сторону. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Парламентарий предположил, что количество перебежчиков может составить половину или даже две трети численного состава ВСУ.

Политик также усомнился в правдивости заявлений Киева относительно мощи украинской армии. Он полагает, что в реальности украинская армия не столь сильна, как это пытаются представить власти, сообщает сайт argumenti.ru

В ночь с 26 на 27 июля вступило в силу соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе. Оно предусматривает прекращение боевых действий, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Несмотря на соглашение о перемирии, наблюдатели ОБСЕ сообщили о том, что за последние сутки было зафиксировано свыше 100 нарушений «режима тишины».

Как писал NEWS.ru, главком ВСУ Руслан Хомчак назвал условие, при котором Киев может нарушить перемирие. По его словам, украинские военные дадут «должный отпор» в случае наступательных или провокационных действий ополченцев, а также при проведении ими диверсионных операций.