https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал государственный гимн старой редакции бессмысленным.

По его словам, первая строка «Ещё не умерла Украина» звучала несуразно.

Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина, — пояснил политик смысл текста.

Он также отметил, что в словах «слава и воля» нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи.

Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее News.ru писал о том, что в День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, за что он любит Украину, и назвал гимн «главным хитом страны».