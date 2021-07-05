В Киеве напали на магазин Puma из-за сотрудничества с Дорном

В Киеве радикалы совершили нападение на магазин спортивной одежды Puma из-за сотрудничества бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Puma объявила о сотрудничестве с Дорном в апреле. Эта информация вызвала негативную реакцию среди некоторых украинцев в социальных сетях. Националисты называют Дорна «коллаборантом» из-за того, что он много выступает в России. На кадрах видно, что после погрома радикалы оставили на полу торгового центра надписи «Спонсор сепарат», «Террористы», «Бизнес на крови».

Ранее стало известно, что на YouTube опубликовали четыре видеопроекта «Кошмары музыкантов». В короткометражках в жанре хоррор снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн. В одном из видео Дорн пытается преодолеть творческий кризис в санатории, который очень похож на секту.