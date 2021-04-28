Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн снялись в ужастиках про музыкантов

Четыре видеопроекта «Кошмары музыкантов» опубликовали на YouTube. В короткометражках в жанре хоррор снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн. Ужастики доступны на «Последнем канале».
Режиссёр Илья Найшуллер («Никто») снял слэшер, в котором рассказывается о страхе потери творческой идентичности под названием Boy Is Dead. Одну из ролей продюсера гёрлз-бэнда исполнила певица Наталья Ионова. В качестве саундтрека звучит песня группы Найшуллера Biting Elbows.
Филипп Юрьев
Моргенштерн стал главным героем хоррора Макса Шишкина «Последний трек». В нём самоуверенный артист умер от передозировки и попал в ад.
Четвёртая лента поставлена Анжеем Гавришом. В его фильме Иван Дорн пытается преодолеть творческий кризис в санатории, который очень похож на секту.
Ранее компания Warner Brothers представила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола». Третья часть хоррора выйдет в прокат 10 июня.