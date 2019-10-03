https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал очередной масштабный обмен заключёнными по формуле «всех на всех».

По его словам, обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе.

Нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, это на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен, — сказал чиновник в эфире телеканала «1+1».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о возможности согласования очередного обмена пленными в ходе встречи контактной группы по урегулированию в Донбассе, запланированной на 15 октября.

Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Украиной в формате «50 на 88», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. В свою очередь представители украинских властей положительно оценили предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.