В Канаде заявили о первых заражённых новым подвидом «омикрона» CTV: в Канаде выявили первых заражённых новым подвидом штамма «омикрон» BA.2.75

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Первые пять человек заразились в Канаде новым подвидом штамма «омикрон» BA.2.75. Данную разновидность вируса называют более заразной и устойчивой к антителам, которые люди получили после вакцинации или болезни, сообщает канадский телеканал CTV.

По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75, — цитирует телеканал представителя местного Минздрава.

По данным телеканала, ученые пока не выяснили, насколько серьёзным будет течение болезни при заражении BA.2.75 по сравнению с другими вариантами «омикрона». Данную мутацию коронавируса прежде выявляли в Индии и минимум в десяти других странах — помимо Европы, его нашли в Австралии и США.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов заявил, что сейчас россияне в большом количестве отдыхают в Турции и через две-три недели можно ожидать появления в стране последних субвариантов коронавируса.