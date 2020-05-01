В Канаде запретили использование штурмового оружия

https://static.news.ru/photo/43b061b4-8bce-11ea-869b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 мая на всей территории Канады запретили использовать, продавать, покупать, импортировать и перевозить 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия. Этот запрет премьер-министр страны Джастин Трюдо ввёл после гибели 23 жителей Канады, расстрелянных зубным протезистом в ночь на 19 апреля.

С этого момента нельзя больше продавать, покупать, перевозить, импортировать и использовать штурмовое оружие военного назначения в Канаде, — цитирует ТАСС Трюдо.

Он уточнил, что для законных владельцев такого оружия объявят двухлетнюю амнистию и выплатят «справедливые компенсации». В настоящее время в Канаде у населения находятся более 83,5 тыс. единиц штурмового оружия.

Как писал NEWS.ru, число погибших в результате стрельбы, устроенной протезистом Уортманом, выросло до 23 в Канаде. Среди погибших также найдена 17-летняя девушка, все другие жертвы стрелка — взрослые мужчины и женщины. Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия.

операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции Хайди Стивенсон, мать двоих детей. Первоначально полиция заявляла о задержании Уортмана, но позже уточнила, что протезист был застрелен в городе Энфилд в ходе перестрелки.