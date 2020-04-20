Найдены ещё три жертвы канадского стрелка

https://static.news.ru/photo/aab5287a-82b6-11ea-a80b-fa163e074e61_660.jpg RCMP Фото: Twitter

Комиссар федеральной и национальной полиции Канады (RCMP) Бренда Луцки сообщила об обновлении данных по жертвам стрельбы в провинции Новая Шотландия в Канаде. Сообщается, что обнаружены ещё три жертвы стрелка.

Такие данные приводит канадский телеканал CBC. При этом, журналисты утверждают, что стрелок найден мёртвым.

Тогда как на официальной странице RCMP в социальной сети Twitter опубликована информация, что стрелок задержан и находится под стражей.

Gabriel Wortman, suspect in active shooter investigation, is now in custody. More information will be released when available. Thank you for your cooperation and support. #Colchester — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что RCMP продолжает поиски жертв стрелка Габриэля Уортмана. Полиция сообщает, что данные по количеству жертв могут обновляться. Командир RCMP Ли Бергман заявил, что произошедшее — самое страшное массовое убийство, которое случилось в Канаде за последние 30 лет. Он добавил, что оно останется в памяти многих людей на долгие годы.