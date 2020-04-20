Тринадцать человек, в том числе полицейский, погибли при стрельбе в Канаде

https://static.news.ru/photo/a3eb5ab4-829d-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Габриэль Уортман Фото: Twitter

Федеральная и национальная полиция Канады (RCMP) сообщила, что во время 12-часового массового убийства людей на территории Новой Шотландии в Канаде погибло 13 человек, в том числе один полицейский. Ведомство не исключает, что ещё могут быть обнаружены жертвы стрельбы.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique . There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. Heâs described as a white man, bald, 6â2-6â3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Командир RCMP Ли Бергман заявил, что произошедшее — самое страшное массовое убийство, которое случилось в стране за последние 30 лет.

Сегодня для Новой Шотландии разрушительный день, и он останется в памяти многих людей на долгие годы, — привели слова Ли Бергмана в издании The Guardian.

Президент Национальной федерации полиции Брайан Сове рассказал, что стрельбу устроил 51-летний Габриэль Уортман, который управлял стоматологической клиникой в городе Дартмут. Он проехал на автомобиле через северную часть провинции и совершил убийства. В том числе была убита сотрудник полиции Хайди Стивенсон. У неё осталось двое детей.

Хайди ответила на зов долга и потеряла жизнь, защищая тех, кому она служила. Двое детей потеряли свою мать. И муж потерял свою жену. Родители потеряли свою дочь, а бесчисленные другие потеряли невероятного друга и коллегу, — сообщил Ли Бергман.

Statement from Nova Scotia RCMP Commanding Officer, Assistant Commissioner Lee Bergerman https://t.co/mV9IcRqe2B pic.twitter.com/yRaL8F8EdS — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Премьер-министр Новой Шотландии Стивен МакНейл заявил, что это «самый бессмысленный акт насилия в истории провинции».

Ранее NEWS.ru писал, что в канадском городе Портапик местный житель открыл стрельбу. На тот момент было известно о 10 жертвах. Полиция задержала стрелка.