Тринадцать человек, в том числе полицейский, погибли при стрельбе в Канаде

Федеральная и национальная полиция Канады (RCMP) сообщила, что во время 12-часового массового убийства людей на территории Новой Шотландии в Канаде погибло 13 человек, в том числе один полицейский. Ведомство не исключает, что ещё могут быть обнаружены жертвы стрельбы.
51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. Heâs described as a white man, bald, 6â2-6â3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn
Командир RCMP Ли Бергман заявил, что произошедшее — самое страшное массовое убийство, которое случилось в стране за последние 30 лет.
Сегодня для Новой Шотландии разрушительный день, и он останется в памяти многих людей на долгие годы, — привели слова Ли Бергмана в издании The Guardian.
Президент Национальной федерации полиции Брайан Сове рассказал, что стрельбу устроил 51-летний Габриэль Уортман, который управлял стоматологической клиникой в городе Дартмут. Он проехал на автомобиле через северную часть провинции и совершил убийства. В том числе была убита сотрудник полиции Хайди Стивенсон. У неё осталось двое детей.
Хайди ответила на зов долга и потеряла жизнь, защищая тех, кому она служила. Двое детей потеряли свою мать. И муж потерял свою жену. Родители потеряли свою дочь, а бесчисленные другие потеряли невероятного друга и коллегу, — сообщил Ли Бергман.