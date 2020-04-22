Выросло число погибших в результате стрельбы в Канаде

https://static.news.ru/photo/c9df7b4e-8421-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Машина, на которой передвигался стрелок Уортман Фото: XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате стрельбы, устроенной зубным протезистом Уортманом, выросло до 23 в Канаде. Среди погибших также найдена 17-летняя девушка, все другие жертвы стрелка — взрослые мужчины и женщины.

Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия. Изначально речь шла о 18 погибших, но полицейские предупредили, что жертв может быть больше, так как 51-летний Гэбриел Уортман поджёг не менее пяти домов и других конструкций, сообщается на сайте Королевской канадской конной полиции в Новой Шотландии.

Полиция не уточняет, могут ли появиться новые жертвы стрелка, устроившего расправу в городке Порталик и других населённых пунктах в радиусе 90 км от Порталика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции Хайди Стивенсон, мать двоих детей. Первоначально полиция заявляла о задержании Уортмана, но позже уточнила, что протезист был застрелен в городе Энфилд в ходе перестрелки.

Уортман носил полицейскую форму и передвигался на машине, очень похожей на патрульную.