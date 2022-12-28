В Канаде задержали подозреваемых в убийстве полицейского

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Richard Lautens

В канадской провинции Онтарио правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейского. Об этом сообщает телеканал CTV. Сообщается, что это мужчина и женщина.

По информации СМИ, погибший полицейский служил в органах меньше года.

Ранее сообщалось о том, что инцидент произошел около населенного пункта Хагерсвилл. Полицейский патруль отреагировал на вызов об угоне автомобиля. По прибытии на место происшествия между стражами порядка и подозреваемыми завязалась перестрелка. Один из полицейских получил ранения и позже умер в больнице.

Также стало известно, что стрельба произошла около салона красоты в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В результате ранения получили четверо школьников. Стрельба велась из проезжавшего мимо салона красоты автомобиля. Никто из находившихся внутри заведения не пострадал.

Кроме того, мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета.