https://static.news.ru/photo/9331a2a4-337a-11ea-9c71-fa163e074e61_660.jpgФото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
Самолёт израильский авиакомпании El Al, следовавший рейсом США — Израиль, совершил экстренную посадку в аэропорту канадского города Галифакс из-за дыма в двигателе. Пассажиры не пострадали.
Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все пассажиры в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, — сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Как писал NEWS.ru, причиной экстренной посадки самолёта, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, стал неисправный двигатель. Ранее стало известно, что самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. На борту лайнера находились 115 человек. Никто не пострадал. Пассажиры будут отправлены позднее на резервном самолёте.