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Официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал «психологической войной» сообщения о том, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой, выпущенной с территории Ирана. Версию о крушении самолёта в результате столкновения с ракетой отверг и глава организации гражданской авиации республики.

Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана. Все страны, граждане которых находились на борту самолёта, могут отправить сюда своих представителей, — цитирует Reuters Рабии. Он также настоятельно призвал...