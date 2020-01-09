Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Самолёт израильский авиакомпании El Al, следовавший рейсом США — Израиль, совершил экстренную посадку в аэропорту канадского города Галифакс из-за дыма в двигателе. Пассажиры не пострадали.

Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все пассажиры в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Как писал NEWS.ru, причиной экстренной посадки самолёта, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, стал неисправный двигатель. Ранее стало известно, что самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. На борту лайнера находились 115 человек. Никто не пострадал. Пассажиры будут отправлены позднее на резервном самолёте.

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