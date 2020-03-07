В Камбодже подтвердили случай заражения коронавирусом местного жителя от инфицированного гражданина Японии.
Как
Отмечается, что родственники четверых человек, контактировавших с больным японским туристом, помещены на домашний карантин.
Как писал NEWS.ru, камбоджийское Министерство туризма ранее опубликовало данные, согласно которым из-за эпидемии коронавируса и общемирового экономического спада поток путешественников из-за рубежа в стране упал на 10–15%.
Добавьте наши новости в избранные источники