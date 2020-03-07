https://static.news.ru/photo/42004628-6076-11ea-9d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

В Камбодже подтвердили случай заражения коронавирусом местного жителя от инфицированного гражданина Японии.

Как сообщила газета Khmer Times, японец обратился за помощью в популярной у туристов провинции Сиемриеп. После обнаружения у него коронавируса и госпитализации четверо местных жителей, контактировавших с ним, были помещены на изоляционный карантин. У одного анализы оказались положительными, остальные проходят дополнительные исследования.

Отмечается, что родственники четверых человек, контактировавших с больным японским туристом, помещены на домашний карантин.

Как писал NEWS.ru, камбоджийское Министерство туризма ранее опубликовало данные, согласно которым из-за эпидемии коронавируса и общемирового экономического спада поток путешественников из-за рубежа в стране упал на 10–15%.