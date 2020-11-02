В кабмине Новой Зеландии появились женщина с татуированным лицом и гей

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала недавно сформированный кабинет министров как невероятно разнообразный.
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17 октября Лейбористская партия во главе с Ардерн одержала убедительную победу на выборах с 49% голосов. Впервые с 1996 года одна политическая сила получила возможность сформировать органы власти.
Власти Новой Зеландии организовали предвыборную рекламную кампанию, направленную на живущих за рубежом граждан островного государства. Их призывали проголосовать на парламентских выборах. Как передавал NEWS.ru, героем одного из рекламных роликов стал «россиянин Виктор», который угрожал вмешаться в выборы, если новозеландцы не проявят активность.