В кабмине Новой Зеландии появились женщина с татуированным лицом и гей

https://static.news.ru/photo/0cedc1cc-1d13-11eb-8721-fa163e074e61_660.jpg Нанайя Махута Фото: Nanaia Mahuta MP - Hauraki-Waikato/facebook.com

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала недавно сформированный кабинет министров как невероятно разнообразный.

Об этом сообщает South China Morning Post. Впервые в истории страны министром иностранных дел стала женщина — Нанайя Махута. Новая глава МИД является представителем народа маори и имеет на лице традиционную татуировку — Та-моко. Одним из заместителей премьер-министра стал Грант Робертсон. Он является первым в истории Новой Зеландии открытым геем, занявшим пост вице-премьера.

17 октября Лейбористская партия во главе с Ардерн одержала убедительную победу на выборах с 49% голосов. Впервые с 1996 года одна политическая сила получила возможность сформировать органы власти.

Власти Новой Зеландии организовали предвыборную рекламную кампанию, направленную на живущих за рубежом граждан островного государства. Их призывали проголосовать на парламентских выборах. Как передавал NEWS.ru, героем одного из рекламных роликов стал «россиянин Виктор», который угрожал вмешаться в выборы, если новозеландцы не проявят активность.