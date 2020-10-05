В Израиле предъявили первое обвинение в осознанном распространении COVID-19

https://static.news.ru/photo/6d72b9b8-071e-11eb-b27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Суд израильского города Беэр-Шева предъявил обвинение местному жителю за осознанное распространение коронавируса. Это произошло впервые в судебной практике страны.

Обвиняемым стал 24-летний мужчина, который болел COVID-19 и знал об этом, но пошёл на вечеринку в лесу 1 октября. При этом симптомы у него проявились 20 сентября, а 25 сентября он получил положительный результат анализа на коронавирус, передаёт государственная радиостанция Kan.

Израильские силовики располагают видеозаписью, на которой подозреваемый общается с другими участниками мероприятия. Всего на вечеринку пришли около 20 человек, большинство из них не пользовались масками.

Предполагаемый преступник находится под арестом и уже получил штраф в 5 тысяч шекелей (примерно 115 тысяч рублей). Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Израильские власти с 18 сентября ввели общенациональный карантин на три недели, передавал NEWS.ru. На этот период выпадают еврейские религиозные праздники Рош Ашана и Йом Кипур. Карантин включает в себя значительные ограничения на передвижение граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы точек общепита, офисов и производств (кроме жизненно необходимых). С 25 сентября ограничительные меры были ужесточены.