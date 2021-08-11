Ирану не хватило вакцины от коронавируса

Власти Ирана заявили о нехватке вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

Журналисты отмечают , что прививочная кампания в стране провалена. Всего из 80 млн человек в настоящее время привиты только 3 млн, что составляет 4% населения. Несмотря на нехватку препаратов, высшее руководство страны демонстративно отказалось принять гуманитарные поставки вакцины Pfizer и AstraZeneca из Великобритании и США, говорится в публикации.

Проблемы иранских властей с закупками иностранных вакцин связаны с санкциями. Тем не менее в стране существует чёрный рынок препаратов, на котором желающие могут за $1350 привиться двумя компонентами Pfizer. Всего в Иране легально доступны четыре вида вакцин: российский «Спутник V», китайская Sinovac, а также AstraZeneca и иранская COVIran Barakat.

Ранее сообщалось, что в Германии медсестра из округа Фрисландия вколола 8557 пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса. Выяснилось, что препарат Pfizer был подменён не менее шести раз. Медик пояснила, что не хотела сообщать об упавших ампулах с вакциной.