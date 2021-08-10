Тысячи немцев получили физраствор вместо вакцины от COVID-19

Медсестра вколола тысячам жителей округа Фрисландия в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии физраствор вместо вакцины от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте округа.

Расследование было начато из-за произошедшего в апреле инцидента. Тогда сотрудница центра вакцинации не менее шести раз подменила вакцину компании Pfizer физраствором. Медсестра пояснила, что не хотела сообщать об упавшей ампуле с препаратом. Местные власти считают, что физраствор могли получить 8557 человек. В таком уколе нет никакой опасности, но пострадавшим следует ещё раз пройти процедуру вакцинации.

Глава округа Свен Амбрози рассказал, что власти не допустят повторения такого инцидента. Раньше в медицинских центрах для вакцинации был задействован один человек, но отныне там будут работать несколько сотрудников одновременно, чтобы контролировать друг друга.

Ранее медсестра в Калужской области сделала двум пациентам укол физраствора вместо вакцины. Глава региона Владислав Шапша рассказал, что в тот же день препарат был найден и пациентов привили вторым компонентом.