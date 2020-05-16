В Индонезию не пустят без справки о состоянии здоровья

Все прибывающие в Индонезию должны предъявлять справки о состоянии здоровья. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Как
Кроме того, все прибывающие будут проходить карантин. Предусмотрено также дополнительное медицинское обследование въезжающих.
Первые случаи коронавируса в Индонезии были зарегистрированы 2 марта. Эксперты полагают, что число заражённых может быть намного больше официальных данных, поскольку в стране самый низкий уровень исследований. По их информации, на миллион человек проводится только 99 тестов.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса. Отмечается, что теперь для поездки в Таиланд потребуется расширенная страховка с покрытием не менее $100 тысяч, которая может компенсировать лечение от коронавируса.
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