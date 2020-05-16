В Индонезию не пустят без справки о состоянии здоровья

https://static.news.ru/photo/77e432f8-9772-11ea-936a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faisal R Syam / Sijori Images/Global Look Press

Все прибывающие в Индонезию должны предъявлять справки о состоянии здоровья. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Как сообщает РИА Новости, справки требуются как от граждан Индонезии, так и других стран. Их необходимо получить в стране выезда. При этом срок их действия должен составлять семь дней с момента выдачи, а сами документы должны быть на английском языке.

Кроме того, все прибывающие будут проходить карантин. Предусмотрено также дополнительное медицинское обследование въезжающих.

Первые случаи коронавируса в Индонезии были зарегистрированы 2 марта. Эксперты полагают, что число заражённых может быть намного больше официальных данных, поскольку в стране самый низкий уровень исследований. По их информации, на миллион человек проводится только 99 тестов.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса. Отмечается, что теперь для поездки в Таиланд потребуется расширенная страховка с покрытием не менее $100 тысяч, которая может компенсировать лечение от коронавируса.