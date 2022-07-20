В Индии освободили из-под ареста российский сухогруз

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Российское судно MV MAIA-I, арестованное накануне в индийском порту Кочин, освобождено и отправится в следующий пункт назначения, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Олег Авдеев. По его словам, вопрос, послуживший основанием для ареста сухогруза, улажен мирно, инцидент исчерпан.

Владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин, — сказал дипломат.

Российское судно прибыло в индийский порт Кочин 18 июля. Оно доставило груз военного назначения для ВС страны. На следующий день судно было арестовано по иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU о неуплате за заправку топливом на сумму около $24 тысяч. При этом суд разрешил произвести его разгрузку.

Посольство России в Нью-Дели обратилось в индийский МИД, потребовав разъяснить ситуацию, а также обеспечить безусловное соблюдение прав судовладельца и экипажа.