В Индии арестовали российский корабль с грузом вооружений

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В индийском штате Керала арестовали российский сухогруз с грузом вооружений, сообщает газета Times of India. Отмечается, что владельцы судна не заплатили за заправку топливом около $24 тысяч, однако суд разрешил произвести разгрузку, так как товар не имеет отношения к иску. Вооружение было поставлено военно-морским силам Индии.

Российское судно MV MAIA-I арестовано по судебному ордеру в порту Кочи. Суд Кочи выдал ордер на арест российского судна по иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на посла Украины в Анкаре Василия Бондара сообщило, что на таможне в Турции задержано российское грузовое судно, которое якобы перевозило украинское зерно. До этого агентство, ссылаясь на источник в МИД Украины, известило о том, что Киев обвинил Россию в незаконном вывозе зерна из Бердянска и обратился к Анкаре с просьбой задержать сухогруз под российским флагом. По словам украинского чиновника, на судно было погружено около 4500 тонн зерна, принадлежащего Украине.

До этого власти Греции сняли арест с российского танкера «Лана», ранее носившего название «Пегас». «Лана», перевозившая иранскую нефть, была арестована в апреле и оставалась в порту Кристос на острове Эвбея из-за механической поломки. По решению суда углеводороды были конфискованы в пользу США. Иран в ответ захватил два греческих танкера в Персидском заливе