Reuters: в Турции задержали российское судно якобы с украинским зерном Reuters: в Турции на таможне задержали российское судно якобы с зерном с Украины

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На таможне в Турции задержано российское грузовое судно, которое якобы перевозило украинское зерно, пишет Reuters. Агентство ссылается на слова посла Украины в Анкаре Василия Бондара.

Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции, — приводит слова дипломата агентство Reuters.

Ранее стало известно, что турецкие власти задержали в аэропорту Анкары гражданку России, детского врача Елену Гавриленко и ее спутницу из Молдавии, направлявшихся через столицу республики в Кишинев на медицинский симпозиум. Их обвиняют в нарушении миграционных правил.