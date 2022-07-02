В Греции освободили российский танкер Власти Греции вывели из под ареста российский танкер «Лана»

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Танкер «Лана», ранее носивший название «Пегас» и ходивший под российским флагом, освобожден властями Греции после двух с половиной месяцев ареста, передает телеканал ERT. Сообщается, что с помощью двух буксиров судно направляется в порт Пирей. Известно также, что кроме названия танкер сменил и владельца. Теперь ему предстоит вернуть часть нефти из своих цистерн.

Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США, — сообщает телеканал.

Журналисты напоминают, что «Лана», перевозившая иранскую нефть, была арестована в апреле и оставалась в порту Кристос на острове Эвбея из-за механической поломки. По решению суда углеводороды были конфискованы в пользу США. Иран в ответ захватил два греческих танкера в Персидском заливе, и только в июне бывшее российское судно власти Греции освободили. Однако оно опять не смогло покинуть порт из-за претензий буксирной компании. В июле вопрос был урегулирован, а танкер окончательно освобожден.

Накануне власти США разрешили разгрузку танкера «с углеводородами из России», который ранее не пустили в Луизиану. Они установили, что судно не нарушало никаких санкций. Уточняется, что нефтепродукты везли из Казахстана, что подтверждает документация.