Россия потребовала объяснений по задержанию сухогруза в Индии Посольство России в Нью-Дели потребовало объяснить задержание российского сухогруза

Фото: shutterstock

Посольство России в Нью-Дели обратилось в индийский МИД с требованием предоставить разъяснение причин задержания российского сухогруза в порту Кочин, сообщает ТАСС. Корабль был задержан 19 июля.

Посольство в курсе задержания российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа, — указали в посольстве.

В индийском штате Керала арестовали российский сухогруз с грузом вооружений. Отмечается, что владельцы судна не заплатили за заправку топливом около $24 тысяч, однако суд разрешил произвести разгрузку, так как товар не имеет отношения к иску. Вооружение было поставлено военно-морским силам Индии.