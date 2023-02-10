В Турции под завалами обнаружили тела еще двух россиян

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Ликвидация последствий землетрясения в Антакье, южная провинция Хатай

В турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего при землетрясении дома обнаружены тела двоих россиян, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Один из погибших — ребенок. По данным ведомства, вторым погибшим оказался мужчина, предположительно, муж и отец раннее найденных женщины и ребенка.

Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка. <…> Обнаружили второго ребенка без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились пугающие кадры массовых захоронений неопознанных жертв землетрясений в Турции, где погибших хоронят сразу после обнаружения останков. Каждый день катафалки отвозят на кладбище очередных жертв, извлеченных из-под завалов. Перед захоронением у них берут образцы ДНК для возможности дальнейшего опознания.

По состоянию на утро 10 февраля, число погибших в результате мощных землетрясений в Турции превысило 18 300 человек, еще свыше 72 200 человека пострадали. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш зафиксировали 6 февраля. Это привело к масштабным разрушениям и в ряде других турецких провинций, в числе которых Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.