В Грузии заявили, что Саакашвили мог проникнуть в страну из Турции

Михаил Саакашвили мог незаконно въехать в Грузию с территории Турции. Маловероятно, что он приехал из Армении или Азербайджана, так как в этих странах его знает больше половины населения, что могло повысить для него риски. Об этом сообщил в интервью Sputnik Грузия председатель грузинского Центра общественного контроля за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили.

В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтём тот факт, что Саакашвили пересёк границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию, — сказал Аладашвили.

Он предположил, что Саакашвили прилетел с Украины в один из городов Турции и добрался до Грузии по суше, так как периметр границы невозможно полностью контролировать. Вероятно, тайный путь был известен экс-президенту, отметил Аладашвили.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая признался, что ему никак не удаётся связаться с подзащитным. Юрист назвал задержание экс-президента в Грузии политическим решением и заявил, что оно не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.

В Грузии на политика заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.