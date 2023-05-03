В Грузии перед прокуратурой выросла марихуана В Грузии перед зданием прокуратуры в знак протеста высадили кусты марихуаны

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Кусты марихуаны выросли на клумбах перед зданием прокуратуры в центре города Озургети на западе Грузии, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что на мини-плантацию обратили внимание представители оппозиционного Единого национального движения, они же вызвали правоохранителей.

Как сообщает издание, клумбы, расположенные прямо напротив зданий районной прокуратуры и департамента полиции, ранее уже становились предметом бурных дискуссий у местных жителей из-за внешнего сходства объектов уличного благоустройства с гробами.

Оппозиционеры предположили, что высаженный в клумбы каннабис является необычной формой протеста граждан против оскорбления их эстетических чувств.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Приамурье полицейские изъяли у 27-летнего жителя Белогорска более 66 кг марихуаны. Подозреваемый обнаружил место произрастания дикорастущей конопли еще летом и в течение сезона собирал ее для дальнейшего изготовления наркотических средств.

Также сообщалось об изъятой в Испании крупнейшей в истории партии марихуаны стоимостью не менее €64 млн. Всего было конфисковано 32 тонны каннабиноидов. Задержаны девять мужчин и одиннадцать женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.