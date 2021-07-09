В Грузии найден мёртвым оператор телеканала, избитый противниками ЛГБТ

Оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, ставший жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества, найден мёртвым в своей квартире. Об этом говорится в заявлении телеканала.

Александра Лашкараву нашла мёртвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты, — указано в сообщении.

5 июля защищающая права ЛГБТ-сообщества организация «Тбилиси прайд» хотела устроить на проспекте Руставели в Тбилиси марш своих сторонников. Защитники традиционных ценностей решили помешать этой акции. Они собрались на проспекте, а потом переместились к зданию парламента, где находились журналисты. Часть агрессивно настроенных активистов стала нападать на представителей прессы, якобы поддерживающих представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ, в том числе и Лашкарава. Журналист несколько дней лечился в больнице, затем он пошёл на поправку и был выписан.

Всего по делу о нападении на представителей прессы были задержаны 16 человек.