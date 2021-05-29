В Греции подсчитали самые чистые пляжи

Греция стала второй в мире после Испании страной по количеству «Голубых флагов», которые присуждаются за чистоту пляжей. Об этом сообщает АТОР.
В 2021 году знак «Голубой флаг»
Греция занимает второе место из 49 по количеству данных знаков. Первой идёт Испания, третье место получила Турция. Всего же в нынешнем году знак «голубой флаг» получили 4040 пляжей мира, 707 марин и 78 туристических лодок.
«Голубой флаг» — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается по итогам аудита территории по 33 критериям.
Ранее глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин заявил о том, что окончательное решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должны принять оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом и его руководитель Татьяна Голикова.