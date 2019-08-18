https://static.news.ru/photo/f3679fb6-c197-11e9-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины. По его словам, бывший украинский лидер, по всей видимости, обладает гипертрофированным самолюбием, если пытается выставить происходящий в стране хаос за «величайшее достижение своего правления».

Да он, видимо, просто обожает себя любимого и страдает. Может, в будущем Порошенко даже напишет книгу «Как за несколько лет растоптать стабильное государство», — заявил он РИА Новости .

Депутат отметил, что в основе воспеваемого Порошенко украинского единства на самом деле лежит борьба политических группировок, сторонники которых ради «хлебных» должностей готовы «придушить друг друга». Что касается интеграции Украины в ЕС, то и в этом вопросе Киев стоит на месте.

Ранее Порошенко назвал вещи, которых, по его мнению, больше всего боится Россия. По словам политика, ими являются «единство и решительность Украины». Крупнейшей угрозой для РФ политик считает полную интеграцию Украины в европейскую и евро-атлантическую системы, писал News.ru.