В Госдуме оценили опасность ракетных испытаний между двумя Кореями

Испытания ракет Пхеньяном и Сеулом вызваны тем, что они делают попытки сдерживать друг друга. При этом для России в этих запусках угрозы нет. Об этом Lenta.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Я думаю, что для Российской Федерации здесь особой угрозы нет, потому что мы сами обладаем очень серьёзным потенциалом — и ядерным, и ракетным, и оружием высокоточного поражения, — отметил политик.

По его словам, последние события можно рассматривать лишь как взаимоотношения между Северной и Южной Кореями.

Так, КНДР является государством, которое вынуждено обороняться, а вот Южная Корея не имеет цели наступать или атаковать кого-либо, но имеет определённое влияние со стороны США, заключил Шерин.

Ранее Северная Корея заявила об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель, находящуюся в 1,5 тысячах километров. Отмечается, что новая ракета станет стратегическим оружием и достижением главной цели пятилетки развития.