В Госдуме нашли причину согласия США на нанесение ВСУ ударов по Крыму Депутат ГД Чепа: США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму из-за ухудшения положения Украины

Фото: МО Украины

США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму из-за ухудшения положения Украины в зоне боевых действий, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что контрнаступления, к которому активно готовился Киев, так и не последовало.

Ситуация на фронтах для Соединенных Штатов Америки ухудшается. Мы видим, что пресловутого контрнаступления не последовало, несмотря на длительную полугодовую подготовку к этому наступлению. Кроме того, позиции сдаются. После более чем двухсотдневного сопротивления сдан город Артемовск, — подчеркнул Чепа.

По словам парламентария, санкции и поставка техники не смогли изменить ситуацию для ВСУ на поле боя. При этом экономическое положение США и Европы на фоне поддержки Украины ухудшается, поэтому они готовы предпринять любые попытки, чтобы изменить ход развития событий.

Парламентарий призвал реагировать на решения США соответствующим образом. Депутат пояснил, что это будет считается ударом по территории России. Он отметил, что в ответ на это нужно начать применять другие системы вооружения, а в случае продолжения угроз нанести превентивный удар, о котором в первую очередь необходимо уведомить Вашингтон.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия ВСУ для нанесения ударов по Крыму. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов.