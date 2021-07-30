В Германии рассказали, как Меркель и Путин ругались из-за Украины

Биограф канцлера Германии Ангелы Меркель Ральф Боллман издал книгу-биографию политика, где рассказывается о ругани между ней и президентом России Владимиром Путиным во время телефонных переговоров по украинскому кризису в 2014 году, сообщило РИА Новости.

После событий на Майдане, присоединения Крыма и начала гражданской войны на юго-востоке Украины взаимоотношения лидеров России и Германии сильно «охладели». Меркель тогда отказалась от поездки в Москву для личной встречи с российским лидером. Все переговоры велись по телефону, и характер этих разговоров напоминал поединок.

Автор биографии федерального канцлера описывает этот эпизод как «беседы на чистоту».

Они говорили друг другу всё в лицо. Иногда они даже кричали друг на друга, — пишет Боллман.

Ранее The Times сообщило, что Путин знает, как вывести из равновесия лидеров других стран. Меркель убедилась в этом лично,когда российский лидер спустил на нее лабрадора, зная, что канцлер с детства боится собак, отметил журналисты. Они также вспомнили о встрече Путина с лидером Франции Николя Саркози в 2007 году. Тогда после переговоров французский президент вышел с переговоров довольным, но утомлённым. Ходят слухи, что Путин угостил своего коллегу водкой. Читатели издания отметили, что Россия обыгрывает своих западных партнёров благодаря отличному знанию истории.