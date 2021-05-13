В Германии раскритиковали позицию США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/fc5665d8-b3d7-11eb-9a0f-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом. Шантаж со стороны США в отношении партнёров неприемлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата в канцлеры Германии от Левой партии, главу парламентской фракции Дитмара Барча.

Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнёров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Нам нужно его быстро завершить. В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать, — пояснил политик.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» должна быть доведена до конца. Он пояснил, что поставки российского газа крайне важны для Германии. Политик подчеркнул, что германцы в данном вопросе исходят из соображений национальной энергетической безопасности.

Президент США Джо Байден планирует назначить специального посланника по проекту «Северный поток — 2». Его задача будет состоять в том, чтобы добиться остановки строительства газопровода. Источники в Белом доме рассказали журналистам Politico, что этот пост займёт Амос Хохштейн, работавший спецпосланником и координатором по международной энергетической политике в администрации Барака Обамы. Он также был доверенным лицом Джо Байдена.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.