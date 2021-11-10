В Германии предложили разместить мигрантов из Белоруссии на Украине
Александр Чеков
Александр Чеков
15:17, 10 ноября 2021
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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Мигрантов, пытающихся попасть из Белоруссии в Польшу, можно разместить на Украине до оформления убежища в странах Европейского союза (ЕС). С таким предложением выступил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс Шмид, передаёт агентство SNA.Напомним, что перед польскими заграждениями остановились около двух тысяч беженцев, в том числа женщины и дети. Их число постоянно растёт.
Так мы сможем показать, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, — заявил политик.
Он добавил, что соседние с ЕС европейские страны также могут помочь с размещением нелегалов и оформлением убежищ для них в Евросоюзе.
По его мнению, Польша для защиты границ ЕС использует незаконные меры, не принимая мигрантов. Это подрывает нормы международного права о защите беженцев.
Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евроcоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Зaпадом.
В ночь на 10 ноября несколько дeсятков мигрантов прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки на границы Белоруссии и Польши.