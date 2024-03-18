В Германии объяснили, почему блокаду Ленинграда не признают геноцидом Экс-депутат ФРГ Гердт: гибель 28 млн граждан СССР в ВОВ можно считать геноцидом

Фото: Василий Федосеев/ТАСС

Во время Второй мировой войны погибли не только жители блокадного Ленинграда, но в целом 28 млн советских граждан по всей стране, что можно назвать геноцидом народов СССР, заявил NEWS.ru экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», общественный деятель Вальдемар Гердт. По его мнению, власти ФРГ вряд ли выполнят требование Москвы о признании ленинградской блокады геноцидом.

Геноцид еврейского народа по количеству жертв был в десятки раз меньше, хотя, конечно, от этого не менее страшным. И ФРГ после войны вынуждена была платить компенсации, — насколько я помню, в общей сложности и в пересчете на евро, в €9 млрд. Если сейчас Берлин признает геноцидом ленинградскую блокаду, это создало бы юридический прецедент, и другие регионы Европы тоже предъявят претензии, — предположил Гердт.

По словам экс-депутата бундестага, такие же претензии к Германии до недавних пор предъявляли власти Польши. В связи с этим он усомнился, что Берлин откроет этот «ящик Пандоры».

Не уверен, что такие новые претензии могут к чему-то хорошему привести. Нам бы сейчас поскорее наладить мир в Европе, — добавил Гердт.

Ранее Россия потребовала от Германии признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В соответствующей ноте российская сторона обратила внимание, что в заявлении МИД ФРГ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда умалчивается о многолетних требованиях Москвы распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые Берлином исключительно в отношении блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников.

Немецкий политолог Александр Рар ранее также усомнился, что Германия признает блокаду Ленинграда геноцидом. По его мнению, в ФРГ могут заявить в ответ, что такие вопросы нужно было разбирать в Нюрнбергском суде сразу после войны.