Эксперт предсказал реакцию ФРГ на признание геноцидом блокады Ленинграда Политолог Рар: Германия не признает блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Блокада Ленинграда, 1941 год

Берлин вряд ли пойдет навстречу России и признает геноцидом блокаду Ленинграда, заявил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если Германия это сделает, то решение повлечет за собой новые требования к властям ФРГ. Речь в первую очередь идет о финансовом возмещении ущерба, объяснил эксперт.

Немецкие власти вряд ли пойдут навстречу требованиям России признать блокаду Ленинграда геноцидом. Такое признание, как всегда, повлечет за собой новые требования к Берлину о финансовом возмещении ущерба, о компенсации и так далее. В Германии скажут, что подобные вопросы нужно было разбирать в Нюрнбергском суде — сразу после войны, — заявил Рар.

В последние годы Германия уже столкнулась с новыми требованиями компенсаций от Польши и Греции, добавил политолог. Помимо прочего, по его словам, у Берлина попросту нет денег на решение этих вопросов.

Официальная позиция заключается в том, что история Второй мировой закончена, Германия в течение последних 80 лет выплатила всем, кому нужно, все компенсации, — заключил эксперт.

Ранее Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В соответствующей ноте было указано на «аморальную» логику Германии, которая «десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима». Также, по данным российской стороны, в заявлении МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда «умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников».

Ранее сообщалось, что Польша требует от ФРГ возмещения материальных и нематериальных убытков, причиненных в годы Второй мировой войны, в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, Варшава настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков. 4 января прошлого года Германия официально отклонила требования Польши, однако в МИД страны заявили, что продолжат работу над вопросом и рано или поздно ФРГ будет вынуждена изменить свою точку зрения.