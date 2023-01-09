Варшава пригрозила Берлину проблемами из-за отказа обсуждать репарации Замглавы МИД Польши Яблоньский: отказ обсуждать репарации станет большой проблемой для имиджа ФРГ

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Варшава, Польша

Отказ обсуждать выплату репараций за ущерб во время Второй мировой войны станет большой проблемой для имиджа Германии, заявил в эфире Польского радио замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, Берлину будет очень стыдно за свою позицию в данном вопросе.

Замминистра отметил, что своим отказом обсуждать вопрос репараций Германия продемонстрировала «далекоидущее высокомерие» и неуважение по отношению к жертвам войны.

Я думаю, что этот ответ, его характер и стиль, будет для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко. <...> Им будет очень стыдно за это, — сказал Яблоньский.

Польша требует от ФРГ возмещения материальных и нематериальных убытков, причиненных в годы Второй мировой войны, в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, Варшава настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков. С просьбой о помощи в получении репараций польские власти обратились в ООН.

4 января Германия официально отклонила требования Польши. Берлин направил Варшаве дипломатическую ноту с отказом вести переговоры на данную тему. Однако польская сторона не намерена отступать. В МИД страны заявили, что продолжат работу над вопросом и рано или поздно ФРГ будет вынуждена изменить свою точку зрения.