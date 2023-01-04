Германия официально отклонила требование Польши о репарациях МИД Германии официально отклонил требование Польши о компенсации за Вторую мировую войну

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. В немецком ведомстве отметили, что считают вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше закрытым. Официальный ответ Берлина был получен третьего января, передает РИА Новости.

По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу, — рассказали в МИД Польши.

Несмотря на ноту, польская сторона добавила, что Варшава «продолжит усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год».

Власти Польши обратились в ООН с просьбой о помощи в получении военных репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны, ранее заявил замглавы МИД страны Аркадиуш Мулярчик. По его словам, целью является привлечение внимания международного сообщества к нераскрытым преступлениям. Берлин же отказывается общаться с Варшавой на данную тему, отметил Мулярчик.