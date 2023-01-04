Варшава обвинила Берлин в неуважении из-за отказа обсуждать репарации

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Отказ Германии обсуждать вопрос о выплате Польше репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, свидетельствует о ее неуважительном отношении к Варшаве, заявил замглавы МИД и уполномоченный польского правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик. По его мнению, Берлин не настроен на дружественные отношения с Варшавой, сообщает агентство PAP.

Этот ответ [Германии на требования Польши], сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам, — сказал замминистра.

Он также отметил, что не удивлен отказом Берлина обсуждать вопрос репараций. По словам Мулярчика, вместо дружбы с Польшей Германия стремится обращаться с ней как с вассалом. Замглавы МИД добавил, что продолжит работу над вопросом, и рано или поздно ФРГ будет вынуждена изменить свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что МИД Германии официально отклонил требование Польши о репарациях. В Берлине заявили, что считают данный вопрос закрытым и не намерены вести переговоры на эту тему. Накануне власти Польши обратились в ООН с просьбой о помощи в получении военных репараций от Германии. В МИД страны пояснили, что целью является привлечение внимания международного сообщества к нераскрытым преступлениям.

В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за военный ущерб. Варшава требует возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, польская сторона настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков.