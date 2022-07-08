В Германии могут закрыться школы и вузы из-за антироссийских санкций Министр образования ФРГ: немецкие школы и вузы могут закрыться из-за нехватки газа

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер заявила, что топливный кризис в стране может привести к отмене занятий в образовательных учреждениях страны, пишет Bild. Она добавила, что школы ещё с начала пандемии коронавируса были включены в критическую инфраструктуру. Она отметила важность недопущения сокращения количества уроков или их отмены.

Учебным учреждениям должно быть уделено особое внимание, чтобы не допустить в будущем сокращения количества уроков или их отмены. в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы, — поделилась Старк-Ватцингер.

Глава образовательного союза GEW Майк Финнерн в свою очередь рассказала, что многие школы многие школы обветшали и не энергоэффективны, а системы отопления нуждаются в модернизации.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей. Он пояснил, что наполнение трубопровода топливом идёт из России, о чём в Германии забывают. С подобным предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст из-за бедственного положения с поставками газа в стране. Парламентарий добавил, что Москва не заинтересована в помощи немцам в условиях санкций. По его словам России интересны долгосрочные контракты на поставку энергоносителей.