В Германии главу партии ХДС в Берлине могут посадить за русофобию «Известия»: за дискриминацию русских в Германии хотят возбудить уголовное дело

Фото: pixabay.com

В Германии НКО по защите русскоязычного населения ФРГ (VADAR) обратилась в суд с просьбой возбудить дело в отношении главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Стефана Эверса за дискриминацию русских. Отмечается, что политик назвал проживающее в немецкой столице русскоязычное население «фашистскими психами». Причиной таких резких высказываний в адрес русских стало участие в автопробеге против русофобии, который прошёл в Берлине в начале апреля, пишут «Известия» со ссылкой на письмо местного депутата, адресованное суду.

Отвратительно. И это в городе #свободы. Можете поехать прямо в Москву и оставаться там, фашистские психи, — приводит слова Эверса издание.

Автор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что полиция уже занялась этим делом. В случае, если вина политика за разжигание ненависти будет доказана, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Экс-президент Польши Лех Валенса ранее предложил сократить численность населения России в два раза. Лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек.

На текущий момент в России проживает 144 млн человек. Валенса опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Политик также упрекнул Запад в мягкости своей позиции по отношению к РФ.