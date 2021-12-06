В генконсульстве РФ в Хьюстоне остались работать два дипломата

В настоящее время работа в генеральном консульстве РФ в американском Хьюстоне ведётся силами всего двух дипломатов. Позитивные сдвиги в диалоге двух стран по вопросам виз позволят приехать новым сотрудникам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По словам Захарова, в Хьюстоне остаются двое российских дипломатов, одним из которых является он сам.

Но позитивные подвижки, о которых я говорил, позволят прибыть новым сотрудникам. Это касается как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в США, включая генконсульство в Хьюстоне, — сказал дипломат.

При этом он отметил, что позиция Вашингтона не даёт возможности говорить об обоюдном обнулении ограничений на работу диппредставительств РФ и США.

Вы в курсе политики визовых разменов, от которых мы предлагали отказаться. К сожалению, американская сторона на это не идёт, но всё-таки переговоры и настойчивая позиция дают результат, — резюмировал Захаров.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва предлагает Вашингтону обнулить все ограничения в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить взаимностью. Сторонам пока не удаётся урегулировать разногласия по выдаче виз дипломатам, отметил он.